Pisa-Napoli uno – due pazzesco degli azzurri Rrahmani stacca imperioso e raddoppio Napoli- LIVE
Nel primo tempo di Pisa-Napoli, gli azzurri hanno segnato due gol in rapida successione. Il primo è stato segnato da un giocatore dopo un'azione rapida, seguito da un'altra rete da parte di un difensore con un colpo di testa imperioso. La partita si gioca in un momento in cui cinque incontri sono in corso contemporaneamente, tra cui Genoa-Milan, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. La giornata calcistica si presenta molto movimentata e ricca di eventi.
Si prospetta un mezzogiorno di fuoco, con cinque match in contemporanea: Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. Tutte a caccia di un posto in Champions. Ricordiamo che il Napoli è a 70 punti, la Juventus a 68, il Milan e la Roma a 67 e il Como a 65. Benvenuti alla diretta live. Pisa-Napoli – Live. 1?- Inizia il match 4? – Brutto cross di Lobotka, rimessa dal fondo per i padroni di casa. Solito ritmo balneare. 8? – Cross di Spinazzola, tiro al volo di Elmas che trova la deviazione di Angori. Angolo per gli azzurri. Stranamente battuto bene. Tiro di Rrahmani ribattuto. 10 ‘ – Fallo su Di Lorenzo che rischia qualcosina in area di rigore 13? – Beukema ci prova da fuori ma strozza troppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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