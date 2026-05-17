Pisa-Napoli uno – due pazzesco degli azzurri Rrahmani stacca imperioso e raddoppio Napoli- LIVE

Nel primo tempo di Pisa-Napoli, gli azzurri hanno segnato due gol in rapida successione. Il primo è stato segnato da un giocatore dopo un'azione rapida, seguito da un'altra rete da parte di un difensore con un colpo di testa imperioso. La partita si gioca in un momento in cui cinque incontri sono in corso contemporaneamente, tra cui Genoa-Milan, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. La giornata calcistica si presenta molto movimentata e ricca di eventi.

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Si prospetta un mezzogiorno di fuoco, con cinque match in contemporanea: Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Roma-Lazio, Como-Parma e Juventus-Fiorentina. Tutte a caccia di un posto in Champions. Ricordiamo che il Napoli è a 70 punti, la Juventus a 68, il Milan e la Roma a 67 e il Como a 65. Benvenuti alla diretta live. Pisa-Napoli – Live. 1?- Inizia il match 4? – Brutto cross di Lobotka, rimessa dal fondo per i padroni di casa. Solito ritmo balneare. 8? – Cross di Spinazzola, tiro al volo di Elmas che trova la deviazione di Angori. Angolo per gli azzurri. Stranamente battuto bene. Tiro di Rrahmani ribattuto. 10 ‘ – Fallo su Di Lorenzo che rischia qualcosina in area di rigore 13? – Beukema ci prova da fuori ma strozza troppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pisa-Napoli , uno – due pazzesco degli azzurri. Rrahmani stacca imperioso e raddoppio Napoli- LIVE ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LUKAKU salva il Napoli all'ultimo respiro! Verona-Napoli 1-2 | SerieAEnilive | DAZN Highlights Sullo stesso argomento Leggi anche: Italia Irlanda del Nord LIVE 2-0: raddoppio degli azzurri con Kean! Napoli, occhio al Liverpool: i reds puntano uno degli azzurri di ConteIl Napoli si prepara ad affrontare le ultime quattro partite del campionato con la consapevolezza che il secondo posto sarà l’obiettivo finale di... Pisa-Napoli vale doppio: con un successo scattano i primi due riscatti x.com Match Thread: Pisa vs Napoli | Serie A | 17 May 10:00 UTC reddit Pisa – Napoli LIVE Diretta Tv e Streaming Serie A 37° GiornataIl Napoli fa visita al Pisa nella penultima giornata di Serie A, in una sfida che pesa soprattutto sulla corsa europea degli azzurri. La squadra di Antonio Conte arriva in Toscana con un obiettivo ... stadiosport.it Pisa-Napoli, il risultato in diretta LIVEManca un ultimo sforzo al Napoli per blindare il secondo posto in classifica e di fatto la qualificazione alla prossima Champions. La squadra di Conte affronta la trasferta di Pisa con la squadra di H ... sport.sky.it