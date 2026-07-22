LIVE Napoli-Arezzo | 0-1 all' intervallo Gol di Cerri Dopo 30 minuti si ferma Meret

All'intervallo, Napoli-Arezzo si trova sul risultato di 0-1, con il gol di Cerri che ha sbloccato il punteggio. Dopo circa 30 minuti di gioco, il portiere del Napoli si è fermato e ha dovuto lasciare il campo. Sulla panchina partenopea sono stati effettuati diversi cambi, con l’ingresso di giocatori come Obaretin, Marianucci, Spinazzola e altri. Tra le azioni di rilievo, si segnala una giocata particolarmente apprezzata da parte di un giovane calciatore.

Cambi per Allegri, entrano: Obaretin, Marianucci, Spinazzola, Mazzocchi, Lobotka, Vergara, Folorunsho, Politano, Rao, Lucca Applausi per Giovane che si è reso protagonista di una bellissima giocata. Il brasiliano è stato probabilmente il migliore in campo del primo tempo Napoli-Arezzo, le ufficiali: il primo undici di Allegri. Prisco e Lindstrom titolari! UFFICIALE - Festa del Centenario, svelato il programma: il via da Piazza Carità alle 19.26 Napoli-Arezzo, le ufficiali: il primo undici di Allegri. Prisco e Lindstrom titolari! UFFICIALE - Festa del Centenario, svelato il programma: il via da Piazza Carità alle 19.26. 🔗 Leggi su Calcionapoli1926.it

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