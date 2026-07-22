Al primo minuto di gioco, i tifosi hanno criticato immediatamente il portiere sui social, dopo l’incertezza sul gol dell’Arezzo. La squadra di casa è sotto 0-1, con l’Arezzo che ha segnato all’11’ con Cerri. La partita si svolge a Dimaro, nella prima uscita stagionale del Napoli. Dopo pochi secondi dall’inizio, il portiere è stato bersaglio di commenti negativi da parte dei supporter sui social network.

Ponti via, subito Meret sotto attacco da parte dei tifosi. Il Napoli è sotto 0-1 a Dimaro contro l’Arezzo nella prima uscita stagionale. L’Arezzo è andato in rete all’11esimo con Cerri. Incertezza di Meret e sui social si sono scatenati. Poco dopo la mezz’ora, Meret è uscito: sostituito da Milinkovic Savic. Anche l’anno scorso il Napoli perse contro l’Arezzo a Dimaro, perse 2-0. La definimmo sconfitta salutare. Povero Meret, anche perché il portiere dell’Arezzo Seculin ha compiuto una spettacolare parata su Rrahmani. E quindi sono partiti i confronti. Vedremo cosa deciderà Allegri. Non si tratta di infortunio. Allegri aveva previsto che i te portieri avrebbero giocato trenta minuti ciascuno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Pronti via, subito Meret attaccato dai tifosi sui social (dopo l’incertezza sul gol dell’Arezzo)

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