LIVE Italia-Australia World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | quarto di finale da dentro o fuori

Notizia in breve

Alle ore 10 si è svolto il quarto di finale tra Italia e Australia nella World Cup di pallanuoto femminile 2026. La partita si è disputata in diretta e ha definito quale delle due squadre proseguirà la percorso nel torneo. La gara è iniziata con un punteggio di parità e ha visto continui cambi di vantaggio tra le formazioni. Al momento, il risultato finale non è stato ancora comunicato.