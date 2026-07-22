LIVE Italia-Australia World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | quarto di finale da dentro o fuori

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle ore 10 si è svolto il quarto di finale tra Italia e Australia nella World Cup di pallanuoto femminile 2026. La partita si è disputata in diretta e ha definito quale delle due squadre proseguirà la percorso nel torneo. La gara è iniziata con un punteggio di parità e ha visto continui cambi di vantaggio tra le formazioni. Al momento, il risultato finale non è stato ancora comunicato.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra I talia ed Australia, partita valevole per i quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026. A Sydney (Australia) entra nel vivo la World Cup con l’ultimo capitolo di quest’edizione: nella piscina australiana andranno in scena le fasi finali sia del torneo maschile che di quello femminile. Il Setterosa di Maurizio Mirarchi va a caccia dell’impresa contro le padrone di casa. Le azzurre, guidate dal nuovo CT, affronteranno le vice-campionesse olimpiche in una partita da dentro o fuori con in palio le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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