LIVE Italia-Australia World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | quarto di finale da dentro o fuori
Alle ore 10 si è svolto il quarto di finale tra Italia e Australia nella World Cup di pallanuoto femminile 2026. La partita si è disputata in diretta e ha definito quale delle due squadre proseguirà la percorso nel torneo. La gara è iniziata con un punteggio di parità e ha visto continui cambi di vantaggio tra le formazioni. Al momento, il risultato finale non è stato ancora comunicato.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra I talia ed Australia, partita valevole per i quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026. A Sydney (Australia) entra nel vivo la World Cup con l’ultimo capitolo di quest’edizione: nella piscina australiana andranno in scena le fasi finali sia del torneo maschile che di quello femminile. Il Setterosa di Maurizio Mirarchi va a caccia dell’impresa contro le padrone di casa. Le azzurre, guidate dal nuovo CT, affronteranno le vice-campionesse olimpiche in una partita da dentro o fuori con in palio le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
ITALIA - IRLANDA LIVE / FINALE / MONDIALI U20
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Olanda 1-11, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita!Al termine dell'ultimo quarto, la partita tra Italia e Olanda nella Coppa del Mondo di pallanuoto femminile si conclude con un punteggio di 1-11.
Leggi anche: LIVE Italia-USA 2-11, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto!
Temi più discussi: Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; World Cup, finali di Sydney: il calendario e dove vedere le partite; Nations Championship: dove vedere Australia-Italia in diretta tv in chiaro e in streaming gratuito; LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da dentro o fuori.
A Padova arriva la 10ª edizione di Ocean Film Festival World Tour Italia: un'unica serata in programma il 28 ottobre presso la Sala Fronte del Porto. Il festival, nato in Australia nel 2014 e arrivato in Italia nel 2017, porta sul grande schermo il meglio del cinema facebook
Gli Azzurri chiudono nel peggiore dei modi: a Perth è trionfo dell'Australia contro un'Italia troppo spenta #AUSvITA @wallabies @Federugby x.com
LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da dentro o fuoriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it
Thread della Partita - Italia U20s v Scozia U20s | Campionato del Mondo Juniores 2026 | Gruppo B reddit
Australia-Italia rivivi la diretta Nations Championship rugby: pesante ko per gli azzurriGli azzurri di Quesada scendono in campo nel terzo appuntamento del torneo a caccia della prima vittoria: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it