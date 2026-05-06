LIVE Italia-USA 2-11 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | inizia l’ultimo quarto!

Alle 7.35, durante la partita di pallanuoto femminile tra Italia e Stati Uniti, è stato segnato il secondo gol dall’attaccante statunitense, portando il punteggio a 2-11. L’incontro si sta giocando nell’ultimo quarto, con la cronaca che viene aggiornata in tempo reale. La partita è valida per il campionato mondiale e la diretta streaming è attiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.35? Gol di Roemer, che mette subito le cose in chiaro, Italia-USA 2-11. 7.59? Inizia l’ultimo quarto di match, palla agli USA. Finisce il terzo quarto, Italia-USA 2-10. 1.21? Giustini bloccata al momento del tiro da Fattal. 3.47? Gol di Stryker su rigore, Italia-USA 2-10. 4.06? Bianconi ancora un tiro respinto. 5.08? Gol di Fattal che beffa Sesena, Italia-USA 2-9. 5.31? Tentativo di Leone respinto dal portiere. 5.56? Gol di Ausmus, rete in superiorità numerica, Italia-USA 2-8. 7.35? Gol di Sekulic, rete dai sei metri, Italia-USA 2-7. 7.59? Inizia il terzo quarto, palla agli USA. Finisce il secondo quarto, Italia-USA 2-6.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 2-11, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: inizia l’ultimo quarto! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 1-11, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 8-9, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: LIVE Italia-Grecia 11-15, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il percorso delle azzurre inizia con una sconfitta; World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; L'Olanda travolge il Setterosa: 12-2 nella World Cup; Venticinquesima puntata | 4-3-2-1 in Diretta Streaming | DAZN IT. LIVE Italia-USA 0-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: in difficoltà il Setterosa!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026, Setterosa ... oasport.it Arrivano le prime medaglie del Team Beretta all'ISSF World Cup Almaty 2026: Skeet Women Assem Orynbay (KAZ) Yiting Jiang (CHN) Martina Bartolomei (ITA) Skeet men: Gabriele Rossetti (ITA) (+ World record!) Shotaro Toguchi (JAP) Congratulazi - facebook.com facebook