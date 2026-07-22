LIVE Italia-Australia World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mancano pochi minuti all'inizio della partita tra Italia e Australia valida per i quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026. La gara si svolge in diretta e sarà seguita con aggiornamenti in tempo reale. Le due squadre sono pronte a scendere in vasca per questa sfida importante, che determinerà chi accederà alle semifinali del torneo.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Australia Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra I talia ed Australia, partita valevole per i quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026. A Sydney (Australia) entra nel vivo la World Cup con l’ultimo capitolo di quest’edizione: nella piscina australiana andranno in scena le fasi finali sia del torneo maschile che di quello femminile. Il Setterosa di Maurizio Mirarchi va a caccia dell’impresa contro le padrone di casa. Le azzurre, guidate dal nuovo CT, affronteranno le vice-campionesse olimpiche in una partita da dentro o fuori con in palio le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

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