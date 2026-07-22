Mancano pochi minuti all'inizio della partita tra Italia e Australia valida per i quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026. La gara si svolge in diretta e sarà seguita con aggiornamenti in tempo reale. Le due squadre sono pronte a scendere in vasca per questa sfida importante, che determinerà chi accederà alle semifinali del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.10 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Australia Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra I talia ed Australia, partita valevole per i quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026. A Sydney (Australia) entra nel vivo la World Cup con l’ultimo capitolo di quest’edizione: nella piscina australiana andranno in scena le fasi finali sia del torneo maschile che di quello femminile. Il Setterosa di Maurizio Mirarchi va a caccia dell’impresa contro le padrone di casa. Le azzurre, guidate dal nuovo CT, affronteranno le vice-campionesse olimpiche in una partita da dentro o fuori con in palio le semifinali. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Settebello e Setterosa a Sydney per la Coppa del Mondo di pallanuoto | SBS Italian - SBS in Italiano

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da dentro o fuoriAlle ore 10 si è svolto il quarto di finale tra Italia e Australia nella World Cup di pallanuoto femminile 2026.

LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: il Setterosa cerca l’impresa in gara seccaL’Italia affronta l’Australia nei quarti di finale della World Cup di pallanuoto femminile 2026.

Temi più discussi: Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streaming; World Cup, finali di Sydney: il calendario e dove vedere le partite; Nations Championship: dove vedere Australia-Italia in diretta tv in chiaro e in streaming gratuito; Pallanuoto, World Cup 2026: Italia-Australia nei quarti. Orario, dove vederla in tv e streaming.

Gli Azzurri chiudono nel peggiore dei modi: a Perth è trionfo dell'Australia contro un'Italia troppo spenta #AUSvITA @wallabies @Federugby x.com

LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: quarto di finale da dentro o fuoriCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Italia ed ... oasport.it

Italia-Australia oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, tv, programma, streamingI quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile si disputeranno oggi, mercoledì 22 luglio, a Sydney, in Australia: l'Italia, nel primo ... oasport.it

Thread della Partita - Italia U20s v Scozia U20s | Campionato del Mondo Juniores 2026 | Gruppo B reddit