LIVE Italia-USA 0-4 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | in difficoltà il Setterosa!

Nella partita di pallanuoto femminile valida per i Mondiali del 2026, l’Italia ha subito un punteggio di 0-4 contro gli Stati Uniti. La partita, in corso, ha visto il primo gol segnato da Flynn, che ha superato la difesa italiana sul primo palo. I tifosi possono aggiornare la diretta in tempo reale cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.36? Gol di Flynn che buca sul primo palo, Italia-Usa 0-4. 7.59? Inizia il secondo quarto, palla agli USA. Finisce il primo quarto, Italia-USA 0-3. 1.24? Gol di Neushul da posizione centrale, Italia-USA 0-3. 2.54? Gol di Fattal, non sbaglia dai sei metri, Italia-USA 0-2. 3.51? Gol di Roemer che apre le marcature con una palombella, Italia-USA 0-1. 5.13? Bettini sfiora il gol. 6.52? Tiro di Cocchiere respinto dal portiere americano. 7.59? Inizia il primo quarto, palla all’Italia. 20.14 Tutto pronto per l’inizio di quest’ultimo match di questo girone, poi sarà appuntamento a luglio per le finali. 20.09 Inni nazionali in corso, atlete a bordo piscina.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-USA 0-4, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: in difficoltà il Setterosa! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Italia-Olanda 1-7, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: in grave difficoltà il Setterosa! LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: ultimo impegno per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: LIVE Italia-Olanda 2-12, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: brutta sconfitta per il Setterosa, vincono le campionesse olandesi; World Cup. Olanda-Italia 12-2, mercoledì gli Usa; L'analisi di Italiano e De Silvestri dopo lo 0-0 Streaming | DAZN IT; L'Olanda travolge il Setterosa: 12-2 nella World Cup. Arrivano le prime medaglie del Team Beretta all'ISSF World Cup Almaty 2026: Skeet Women Assem Orynbay (KAZ) Yiting Jiang (CHN) Martina Bartolomei (ITA) Skeet men: Gabriele Rossetti (ITA) (+ World record!) Shotaro Toguchi (JAP) Congratulazi - facebook.com facebook