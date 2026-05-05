LIVE Italia-Olanda 1-7 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | in grave difficoltà il Setterosa!
Nella partita valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto femminile, l’Italia si trova in difficoltà contro l’Olanda. Al momento, il punteggio segnala un risultato di 1-7, con il gol dell’Italia arrivato su rigore da parte di Moolhuijzen, che ha portato l’Olanda avanti nel punteggio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.19? Gol di Moolhuijzen su rigore, aumenta ancora il vantaggio olandese, Italia-Olanda 1-7. 4.35? Errore di Bettini dai sei metri. 5.56? Molti errori dell’Italia in fase di possesso palla. 6.48? Gol di Schaap, azione corale che non lascia scampo, Italia-Olanda 1-6. 7.59? Inizia il terzo quarto palla all’Olanda. Finisce il secondo quarto, Italia-Olanda 1-5. 1.39? Gol di Gorter su assist di Moolhuijzen, rispondono subito le campionesse olandesi, Italia-Olanda 1-5. 2.00? Gooooooooooooool, Cocchiere sblocca finalmente le marcature azzurre, Italia-Olanda 1-4. 3.06? Timeout dell’Italia all’ennesimo tentativo di tiro sbagliato.🔗 Leggi su Oasport.it
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