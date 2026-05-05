LIVE Italia-Olanda 1-7 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | in grave difficoltà il Setterosa!

Nella partita valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto femminile, l’Italia si trova in difficoltà contro l’Olanda. Al momento, il punteggio segnala un risultato di 1-7, con il gol dell’Italia arrivato su rigore da parte di Moolhuijzen, che ha portato l’Olanda avanti nel punteggio. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.