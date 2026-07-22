LIVE Italia-Australia 9-11 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | le australiane tentano la fuga

Notizia in breve

Durante la partita di pallanuoto femminile tra Italia e Australia, le australiane sono in vantaggio 11-9. In questa fase, l’Italia ha chiesto un time out a 1 minuto e 46 secondi dalla fine. Un’azione in corso vede Tabani bloccare un tiro dalla distanza di Alice Williams, mentre la giocatrice australiana numero 10 ha commesso fallo e è stata espulsa. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.