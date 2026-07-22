LIVE Italia-Australia 9-11 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | le australiane tentano la fuga

Da oasport.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita di pallanuoto femminile tra Italia e Australia, le australiane sono in vantaggio 11-9. In questa fase, l’Italia ha chiesto un time out a 1 minuto e 46 secondi dalla fine. Un’azione in corso vede Tabani bloccare un tiro dalla distanza di Alice Williams, mentre la giocatrice australiana numero 10 ha commesso fallo e è stata espulsa. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti in tempo reale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Italia -1.46 Tabani stoppa il tiro dalla distanza di Alice Williams. L’Italia prova a partire in velocità ma la 10 australiana commette fallo e viene espulsa. -2.13 Gooool!! Bettini non sbaglia dai 5 metri.  Italia-Australia 10-11. -2.13 In ritardo Kearns, Bettini accelera la nuotata poi scarica dietro con la palla che torna al centro da Gagliardi, la quale subisce fallo da rigore. -2.54 Halligan intercetta il tiro dalla distanza di Bettini -3.21 Non c’è il fallo su Gagliardi: non c’è il rigore per l’Italia, confermato il gol di Kearns.  Italia-Australia 9-11 -3.21 Il VAR chiesto da Mirarchi è per un fallo su Gagliardi -3. 🔗 Leggi su Oasport.it

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