LIVE Italia-Australia 0-0 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | iniziano i quarti di finale!
Le squadre nazionali di Italia e Australia sono scese in acqua per i quarti di finale della Coppa del Mondo di pallanuoto femminile 2026. La partita è iniziata con il primo sprint vinto da Dafne Bettini. Alle 10:30 hanno preso il via i primi quarti, con entrambe le formazioni che si sono affrontate nelle prime fasi del match. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -8.00 Dafne Bettini vince il primo sprint di quest’incontro. PRIMO QUARTO 10.30 Entrano in acqua le due formazioni. 10.29 Questa mattina la Russia ha sconfitto 11-6 l’Olanda accedendo in semifinale, dove attende la vincente di Spagna-Ungheria che chiuderà il programma odierno 10.27 Concluso l’inno australiano. 10.26 Terminato l’inno italiano. È ora il momento dell’inno australiano. 10.24 È il momento dell’Inno di Mameli. 10.23 Gli USA hanno battuto 14-8 la Cina nel primo incontro di giornata. Le americane attendono in semifinale proprio la vincente di Italia-Australia. 10.22 Le due nazionali si sono già affrontate nel corso di questa World Cup lo scorso maggio con l’Italia che si imposte 15-14 dopo i rigori. 🔗 Leggi su Oasport.it
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