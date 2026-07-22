LIVE Italia-Australia 0-0 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | iniziano i quarti di finale!

Notizia in breve

Le squadre nazionali di Italia e Australia sono scese in acqua per i quarti di finale della Coppa del Mondo di pallanuoto femminile 2026. La partita è iniziata con il primo sprint vinto da Dafne Bettini. Alle 10:30 hanno preso il via i primi quarti, con entrambe le formazioni che si sono affrontate nelle prime fasi del match. La partita si è conclusa con il punteggio di 0-0.