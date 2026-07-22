LIVE Italia-Australia 14-15 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | le australiane tentano la fuga
Le australiane conducono 15-14 con meno di un minuto sul cronometro. Durante un time out, il portiere australiano ha parato un tiro di Mantellato, scegliendo di non tirare verso la porta vuota. Poco prima, Palm aveva tentato un tiro, ma è stato fermato. La partita è in equilibrio, con le squadre che si stanno affrontando con intensità.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time out Australia -0.35 Palm para sul tiro di Mantellato. Il portiere australiano decide di non tirare verso la porta vuota! -0.51 Mirarchi decide di giocare senza portiere con 7 giocatrici di movimento Time out Italia -0.51 TRAVERSA DI HEARN!! Ranalli è la più veloce, recupera palla e subisce fallo. -1.19 Goooooooooool!! Palm para il tiro di Bettini, Gagliardi si avventa sul pallone e poi trova la rete con la beduina. Italia-Australia 14-15. -1.33 Palla dentro verso Gagliardi. Espulsa Lambert. -1.54 Gol di Kearns che sfrutta bene la superiorità. Italia-Australia 13-15. -2.00 Corto il passaggio di Hearn intercettato da Bettini. 🔗 Leggi su Oasport.it
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AUSTRALIA vs ITALY Nations Championship 2026 Live Commentary
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