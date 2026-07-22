LIVE Italia-Australia 14-15 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | le australiane tentano la fuga

Notizia in breve

Le australiane conducono 15-14 con meno di un minuto sul cronometro. Durante un time out, il portiere australiano ha parato un tiro di Mantellato, scegliendo di non tirare verso la porta vuota. Poco prima, Palm aveva tentato un tiro, ma è stato fermato. La partita è in equilibrio, con le squadre che si stanno affrontando con intensità.