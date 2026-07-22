LIVE Italia-Australia 12-14 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | le australiane tentano la fuga
Le australiane segnano nuovamente con Hearn, portandosi a 14 punti, mentre l'Italia cerca di rispondere con un tiro da lontano di Giustini, arrivato allo scadere del cronometro. La partita è in corso con meno di cinque minuti sul cronometro e il punteggio è 12-14. Le giocatrici australiane tentano di allungare il vantaggio, mentre le italiane cercano di reagire.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4.44 Ripartenza veloce dell’Australia che trova nuovamente la rete con Hearn. Italia-Australia 12-14. -4.54 Giustini è costretta ad un tiro da lontanissimo allo scadere del cronometro. Palla che termina alta -5.21 Gol di Sienna Hearn che dopo il salvataggio miracoloso precedente trova anche la rete con la diagonale che batte Sesena. Italia-Australia 12-13. -5.46 Bettini batte Palm ma Hearn riesce ad intercettare il pallone sulla linea virtuale di porta. -6.04 Blocco irregolare sui due metri dell’Australia. -6.26 Gooooooooool!! Bianconi serve al centro Papi che finta la beduina e poi rovescia il pallone in porta. 🔗 Leggi su Oasport.it
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