LIVE Italia-Australia 12-14 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | le australiane tentano la fuga

Notizia in breve

Le australiane segnano nuovamente con Hearn, portandosi a 14 punti, mentre l'Italia cerca di rispondere con un tiro da lontano di Giustini, arrivato allo scadere del cronometro. La partita è in corso con meno di cinque minuti sul cronometro e il punteggio è 12-14. Le giocatrici australiane tentano di allungare il vantaggio, mentre le italiane cercano di reagire.