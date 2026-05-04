LIVE Italia-Spagna 12-14 World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA | sconfitta per il Setterosa scatenata Ruiz Barril

Nel corso della partita tra Italia e Spagna, terminata con un punteggio di 12-14, il Setterosa ha subito una sconfitta. Durante l'incontro, la giocatrice spagnola Ruiz Barril si è distinta per le sue prestazioni. La diretta si è conclusa alle 21.33, con un ringraziamento ai lettori e l'annuncio di un prossimo appuntamento contro l'Olanda. La sfida fa parte del torneo di pallanuoto femminile dei Mondiali del 2026.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.33 Grazie per averci seguito e appuntamento a domani per il match contro l’Olanda. 21.32 Alcune statistiche del match: 3 gol per Bettini e Ranalli, 1 per Tabani, Leone, Giustini, Bianconi, Cocchiere e Papi. 6 Superiorità numeriche per l’Italia, solo 3 per la Spagna. 4 assist a 3 per la Spagna. Da segnalare 4 gol di Ruiz Barril per la Spagna. 21.30 Sconfitta per il Setterosa che paga il nervosismo dopo un challenge perso che porta al doppio vantaggio che non recupererà più nel complesso della partita. Domani match contro l’Olanda. Finisce la partita, Italia-Spagna 12-14. 1.01? Goooooooooooool, Bettini, il Setterosa non muore mai, Italia-Spagna 12-14.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 12-14, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa, scatenata Ruiz Barril Notizie correlate LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per continuare a stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026,... LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: altro test di crescita per il SetterosaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026,... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: LIVE Italia-Spagna, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: Setterosa per continuare a stupire; Super Setterosa: batte l'Olanda ed è alle finali di World Cup; Trump agli alleati: Non ci avete aiutato, possibile ritiro truppe da Italia, Spagna e Germania; Moto3, trionfa Quiles ma che volata all'ultimo giro per il 2° posto. HIGHLIGHTS. LIVE Italia-Spagna 12-14, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Setterosa, scatenata Ruiz BarrilCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.43' Gol di Ortiz, rigore che non lascia scampo, Italia-Spagna 7-8. 6.17' Gooooooooooooool, pareggio azzurro ... oasport.it Italia-Spagna oggi in tv, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario, programma, streamingLa Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile vedrà iniziare oggi, lunedì 4 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, la seconda fase: l'Italia, ... oasport.it OLTRE 3mila ore di formazione erogate in cinque Paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Croazia e Slovenia), più di 700 sessioni... Leggi l'articolo #neet - facebook.com facebook Trump, nuovo attacco a Italia e Spagna: "Per loro va bene se l'Iran ha un'arma nucleare" x.com