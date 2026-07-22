Un uomo italiano di 33 anni è stato trovato morto a Ibiza nella mattina del 20 luglio, giorno del suo compleanno. La notizia è stata confermata dal fratello, che si sta imbarcando per l’isola. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause del decesso. La polizia locale sta conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La famiglia si sta recando a Ibiza per ulteriori accertamenti.

Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo all’ANSA è suo fratello, Antonio Forzieri, 38 anni, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l’isola spagnola. Francesco Forzieri, originario di Lucera (Foggia), era residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) e lavorava sull'isola come cameriere. Sul corpo trovato senza vita nei pressi del ristorante «I Rigatoni» sarebbe stata eseguita l’autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti. Aveva iniziato a maggio la stagione a Ibiza con degli amici. - ha detto il fratello all’ANSA - La notizia ci è stata data da un amico di Francesco che cercava di contattarlo per fargli gli auguri con una videochiamata, ma al telefono hanno risposto dei poliziotti di Ibiza. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Il 33enne italiano Francesco Forzieri trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cameriere italiano trovato morto a Ibiza nel giorno del suo compleanno. Chi era Francesco Forzieri: la passione per l’hip hop, il dolore di famiglia e amiciUn uomo italiano di 33 anni è stato trovato morto a Ibiza nella mattina di lunedì 20 luglio, giorno del suo compleanno.

Leggi anche: Muore annegato a Ibiza nel giorno del suo compleanno, San Benedetto e Lucera sotto choc per Checco Forzieri

Il 33enne italiano Francesco Forzieri trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleannoUn ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri , è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo all’ANSA ... gazzettadelsud.it

Ibiza, trovato morto un italiano di 33 anniFoto LaPresse/Archivio Tragedia a Ibiza: un cittadino italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è ... msn.com