Ct Italia Sky conferma la chiamata a Guardiola c’è stata | ma Pep è stanco
Sky ha confermato che è avvenuta una chiamata tra i rappresentanti della Nazionale e Pep Guardiola. La conversazione si è svolta di recente, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio durante “Calciomercato – L’Originale”. Guardiola, però, avrebbe risposto di essere stanco e non avrebbe accettato l’ipotesi di allenare la squadra nazionale. La notizia si aggiunge alle indiscrezioni sul possibile cambio in panchina.
Nel toto-panchina della Nazionale, la suggestione Guardiola non era campata in aria: una telefonata, spiega Gianluca Di Marzio a Sky (“Calciomercato – L’Originale”), c’è stata davvero. Solo che, a leggere il retroscena del giornalista, difficilmente si trasformerà in qualcosa di concreto. E il motivo non ha nulla a che fare con l’ingaggio. Le parole di Di Marzio. Ecco il quadro tracciato dall’esperto di mercato, per intero: “ Roberto Mancini resta in pole, non ci sono stati contatti con Antonio Conte. Quindi, evidentemente, non c’è stata neanche una proposta fatta a Conte da valutare, sia dal punto di vista economico sia da quello tecnico. Non escludo, invece, che una chiamata a Guardiola ci sia stata, ma non credo che sia una questione economica da parte di Guardiola. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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