L’Italia ha affrontato l’Australia nei quarti di finale della Coppa del Mondo, giocando a Sydney. La squadra italiana cerca di proseguire il percorso di crescita, con l’obiettivo di qualificarsi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per arrivare preparata all’appuntamento, la nazionale punta a disputare il maggior numero possibile di partite di alto livello. La partita si è svolta in un contesto internazionale, con le azzurre che cercano di avanzare nel torneo.

Il mirino del nuovo corso è già puntato sul grande obiettivo: le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il cammino per arrivare in America passa però inevitabilmente dalla possibilità di giocare il maggior numero possibile di partite di alto livello così da arrivare nelle migliori condizioni al momento in cui sarà in palio la qualificazione. Nei quarti di finale della Final Eight di World Cup l’Italia affronta a Sydney l’Australia, fischio d’inizio alle 10:30. Rispetto alla formazione con cui ha affrontato la Division I disputata a Rotterdam all’inizio del mese di maggio, Maurizio Mirarchi si presenta in Australia con tre novità: Divina Nigro rileva Aurora Condorelli tra i pali, mentre Sara Cordovani e Beatriz Mantellato completano la batteria delle giocatrici di movimento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia sfida l’Australia nei quarti di World Cup: le azzurre a Sydney per continuare a crescere

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