Le 15 giocatrici convocate dall’Italia di pallanuoto femminile sono state annunciate dal commissario tecnico, in vista della Super Final della World Cup 2026. La selezione è stata comunicata dopo un collegamento svolto a Ostia. La competizione si terrà a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio.

Prosegue per il Setterosa l’avvicinamento alla Super Final della World Cup 2026 di pallanuoto femminile: le azzurre hanno concluso il collegare di Ostia ed il CT Maurizio Mirarchi ha già definito il gruppo delle 15 azzurre convocate per il torneo in programma a Sydney, in Australia, dal 22 al 26 luglio. L’Italia partirà per Shanghai, dove svolgerà un common training con la Cina, poi verrà giocato un quadrangolare con Cina, Russia e Nuova Zelanda. Al termine del torneo, previsto per sabato 18 luglio, le azzurre partiranno poi per Sydney. Nella Super Final di Sydney le azzurre del CT Maurizio Mirarchi saranno impegnate nei quarti di finale proprio contro le padrone di casa dell’Australia mercoledì 22 luglio alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pallanuoto femminile, le convocate dell’Italia per la Super Final di World Cup: scelte le 15 azzurre da Mirarchi

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