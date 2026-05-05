World Cup | l’Italia incrocia nuovamente l’Olanda Azzurre a caccia di conferme

L’Italia si prepara a sfidare nuovamente l’Olanda in occasione della prossima partita di calcio femminile. La squadra azzurra, che ha iniziato il nuovo ciclo tecnico il 19 aprile con un raduno a Trieste, ha già raggiunto un risultato che sembrava difficile da ottenere in partenza. Ora, ogni incontro rappresenta un’occasione per verificare i progressi fatti e consolidare le proprie posizioni nel campionato.

L’obiettivo principale, che all’inizio poteva sembrare insperato, è già stato conquistato. Ogni partita rappresenta adesso una preziosa opportunità di crescita per una squadra che ha iniziato il nuovo ciclo tecnico solamente lo scorso 19 aprile con il raduno collegiale di Trieste. Nell’incontro valevole per la quinta giornata della Division I di World Cup l’Italia sfida nuovamente a Rotterdam, fischio d’inizio previsto alle 18:30, l’Olanda. Le due formazioni si ritrovano nuovamente faccia a faccia a due soli giorni di distanza dal confronto vinto 12-10 dalla compagine italiana nel tardo pomeriggio di domenica. Il successo contro le olandesi,...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - World Cup: l’Italia incrocia nuovamente l’Olanda. Azzurre a caccia di conferme Notizie correlate Division I World Cup, l’Italia a caccia di conferme. Gli azzurri sfidano gli Stati UnitiVincere per avvicinare l’obiettivo qualificazione, consolidare quanto ha già funzionato nell’impegnativo test d’ingresso e migliorare gli aspetti del... Division I World Cup, l’Italia affronta l’Australia: azzurre a caccia del primo successo del nuovo ciclo tecnicoRipartire dai segnali positivi offerti nella seconda parte della partita inaugurale per provare a conquistare il primo risultato positivo del nuovo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Pallanuoto femminile, l’Italia vince in World Cup e stacca il pass per le Finals; World Cup a Xian. Team free di bronzo; World Cup Golfo Aranci: L’Italia Vince La 4×1500 Mista, Rimonta Decisiva Di Paltrinieri; World Cup femminile: format, calendario e dove vedere la Division 1. Italia-Olanda oggi, World Cup pallanuoto femminile 2026: orario 5 maggio, tv, streamingNella Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto femminile la giornata di oggi, martedì 5 maggio, a Rotterdam, nei Paesi Bassi, vedrà disputarsi gli ... oasport.it Division I World Cup, l’Italia cede con la Spagna. Le iberiche escono alla distanza e vincono 14-12Nella prima giornata del girone primo/quarto posto della Division I di World Cup l'Italia incassa la seconda sconfitta del suo torneo e perde 14-12 contro ... oasport.it Colpo Setterosa alla World Cup di Rotterdam! L’Italia batte in rimonta i Paesi Bassi (12-10) e si prende la qualificazione alla Super Final di Sidney. Adesso altre tre sfide - lunedì 4 maggio con la Spagna (ore 20.15), martedì 5 maggio di nuovo con i Paesi Bassi - facebook.com facebook World Cup Golfo Aranci: Filadelli Terzo Nella 10 Km, Johnson Domina Tra Le Donne x.com