L’Italia ospiterà a Roma il 4 agosto i nuovi colloqui tra Libano e Israele mediati dagli Usa

Il 4 agosto a Roma si terranno nuovi colloqui tra Libano e Israele, mediati dagli Stati Uniti. L’annuncio è stato fatto oggi alla Camera dei Deputati dal vicepremier e ministro degli Esteri. Si tratta del secondo incontro in meno di un mese, dopo quello di metà luglio sempre nella capitale italiana.

L’Italia ospiterà il 4 agosto, a Roma, un nuovo ciclo di colloqui tra Libano e Israele. L’appuntamento, annunciato oggi alla Camera dei Deputati dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, è il secondo in meno di un mese dopo quello svoltosi a metà luglio nella capitale. “Il 4 agosto terremo una nuova sessione di dialogo”, ha dichiarato in aula il leader di Forza Italia, precisando che il primo ciclo di colloqui ha “consentito di compiere progressi significativi nella definizione delle prime zone pilota”. Con la mediazione degli Stati Uniti, i due Paesi proseguono i negoziati nel quadro dell’accordo quadro trilaterale firmato a fine giugno a Washington. 🔗 Leggi su Tpi.it

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