libano israele a roma il secondo giorno di colloqui mediati dagli usa

Notizia in breve

Le delegazioni di Libano e Israele sono arrivate oggi all’ambasciata degli Stati Uniti a Roma per il secondo giorno di colloqui. I negoziati sono mediati dagli Stati Uniti e si svolgono in un contesto di tensione tra i due paesi. La riunione prosegue con l’obiettivo di trovare un accordo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui risultati.