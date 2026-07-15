Libano-Israele a Roma il secondo giorno di colloqui mediati dagli Usa
Le delegazioni di Libano e Israele sono arrivate oggi all’ambasciata degli Stati Uniti a Roma per il secondo giorno di colloqui. I negoziati sono mediati dagli Stati Uniti e si svolgono in un contesto di tensione tra i due paesi. La riunione prosegue con l’obiettivo di trovare un accordo, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui risultati.
Le delegazioni di Libano e Israele sono arrivate oggi all’ambasciata degli Stati Uniti a Roma per il secondo giorno di colloqui nell’ambito dei negoziati mediati da Washington. Al centro del confronto l’attuazione dell’accordo quadro annunciato il mese scorso, che prevede il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano in cambio del disarmo di Hezbollah. Legge elettorale, Schlein: "Elezioni a settembre? Noi pronti in qualunque momento" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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