Colloqui tra Israele e Libano all' ambasciata statunitense a Roma

Oggi a Roma sono iniziati i colloqui tra rappresentanti di Israele e Libano, sotto l’egida degli Stati Uniti. Le delegazioni sono arrivate all’ambasciata statunitense per le trattative. La riunione si svolge in un contesto di tensione tra i due Paesi e rappresenta un tentativo di dialogo diretto. I partecipanti sono entrati nell’edificio senza rilasciare dichiarazioni pubbliche. La durata e gli sviluppi del meeting non sono ancora stati comunicati.

Roma, 14 lug. (askanews) - I colloqui diretti tra Israele e Libano sotto l'egida degli Stati Uniti sono cominciati oggi a Roma. Le delegazioni sono arrivate all'ambasciata statunitense. I due Paesi, ufficialmente in guerra da decenni, hanno raggiunto un accordo quadro il 26 giugno, dopo cinque cicli di negoziati a Washington, con l'obiettivo di porre fine alla guerra tra Israele e Hezbollah, sostenuto dall'Iran, e di aprire la strada alla pace. Società soggetta a direzione e coordinamento di Editoriale Nazionale S.p.A. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Aggiornamento sui colloqui Libano - Israele; il punto della situazione del Direttore di COSMO

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