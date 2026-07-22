Un’Italia nascosta e meno nota si svela tra viali di provincia, lontano dalle mete turistiche più famose. La scena si concentra su capolavori dell’architettura liberty, spesso celati o poco visitati, che si distinguono per linee sinuose e dettagli decorativi. Questi edifici rappresentano un patrimonio architettonico che si cela dietro facciate discreti, lontano dalla frenesia delle grandi città. La loro scoperta invita a un viaggio tra dettagli e storie di un’Italia meno conosciuta.

Life&People.it C’è un’Italia che non si concede al primo sguardo, che preferisce l’ombra dei viali di provincia alla monumentalità solenne delle grandi capitali del turismo. È l’Italia che, a cavallo tra Ottocento e Novecento, ha accolto la sferzata di energia, giovinezza e rottura della Belle Époque, traducendo la linea curva e il motivo fitomorfo in un dialetto architettonico unico: il Liberty. Organizzarsi per un tour dedicato all’Art Nouveau tra le pieghe meno battute della penisola equivale a sottrarsi agli itinerari turistici standardizzati per decodificare il paesaggio urbano attraverso una lente diversa. Questa architettura di transizione – che in Germania prese il nome di Jugendstil, in Austria di Secessione e in Francia di Art Nouveau – non ha ridisegnato soltanto i centri di Milano, Torino o Palermo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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© Lifeandpeople.it - L’Italia liberty segreta: il fascino sinuoso dei capolavori da scoprire

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El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha SEGUNDA PARTE, Capítulos 1-35 | Miguel de Cervantes

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