Open House Torino apre la città segreta | oltre 170 luoghi da scoprire gratis
Open House Torino si svolgerà il 6 e 7 giugno, offrendo l'accesso gratuito a oltre 170 luoghi della città. Tra questi ci saranno abitazioni private normalmente chiuse al pubblico, palazzi storici, giardini nascosti, spazi creativi, architetture moderne e alcuni luoghi simbolo di Torino. L'iniziativa consente di visitare spazi generalmente inaccessibili e di scoprire aspetti poco visibili della città. La manifestazione si svolge nel fine settimana, con accesso libero e senza prenotazioni obbligatorie.
Sabato 6 e domenica 7 giugno Torino mostrerà il suo volto più nascosto. Dalle abitazioni private normalmente inaccessibili ai palazzi storici, passando per giardini segreti, spazi creativi, architetture contemporanee e luoghi simbolo della città. Questo fine settimana torna Open House Torino, la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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