Open House Torino apre la città segreta | oltre 170 luoghi da scoprire gratis

Notizia in breve

Open House Torino si svolgerà il 6 e 7 giugno, offrendo l'accesso gratuito a oltre 170 luoghi della città. Tra questi ci saranno abitazioni private normalmente chiuse al pubblico, palazzi storici, giardini nascosti, spazi creativi, architetture moderne e alcuni luoghi simbolo di Torino. L'iniziativa consente di visitare spazi generalmente inaccessibili e di scoprire aspetti poco visibili della città. La manifestazione si svolge nel fine settimana, con accesso libero e senza prenotazioni obbligatorie.