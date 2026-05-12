Il fascino dei Templi e l' uniforme | il buongiorno dei carabinieri da Agrigento incanta i social
Le quattro colonne più note di Agrigento, appartenenti al tempio dedicato ai figli di Zeus e alla regina di Sparta, sono state scelte come sfondo per il saluto mattutino dei carabinieri. La scena, condivisa sui social, ha attirato l’attenzione per la combinazione tra il fascino dei monumenti antichi e l’uniforme dell’Arma. L’immagine ha suscitato commenti e condivisioni tra gli utenti online.
Le quattro colonne più famose di Agrigento, quelle del tempio dedicato ai figli di Zeus e della regina di Sparta, sono diventate la scenografia perfetta per il saluto mattutino dell'Arma dei carabinieri. Una pattuglia del comando provinciale della città dei Templi è sulle seguitissime pagine.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Milan Club Valle dei Templi: 9 membri e sede ad AgrigentoÈ ufficiale: il Milan club Valle dei Templi ha aperto i battenti ad Agrigento, creando un nuovo polo di aggregazione per i tifosi rossoneri della...
Mandorlo in Fiore, tornano i treni sulla Ferrovia dei Templi: 26 corse tra Agrigento e Porto EmpedocleNel fine settimana conclusivo della festa del Mandorlo in Fiore tornano i collegamenti turistici lungo la Ferrovia dei Templi tra Agrigento, la Valle...
Argomenti più discussi: Il museo viaggiante del Giro di Sicilia torna nell'Agrigentino: tra Templi, Scala dei Turchi e i luoghi del Gattopardo; Auto storiche tra templi e Scala dei Turchi: il Giro di Sicilia arriva anche qui; I 5 migliori siti archeologici in Campania da visitare; Ulisse, il piacere della scoperta racconta il Giappone.
Kalos Viaggi in Giappone Si è concluso con meraviglia e incanto il viaggio del nostro gruppo alla scoperta del Sol Levante ? Un itinerario indimenticabile tra la modernità travolgente di Tokyo, la poesia dei templi millenari di Kyoto e il fascino storico di K facebook
Ulisse il piacere della scoperta ( puntata lunedì 11 maggio Giappone, dai samurai ai manga ) reddit
Valle dei Templi, il paesaggio che racconta la grandezza perduta di AkragasLa Valle dei Templi di Agrigento non è semplicemente un sito archeologico: è uno dei paesaggi culturali più importanti del Mediterraneo e dell’intera civiltà ... laprimapagina.it