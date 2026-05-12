Il fascino dei Templi e l' uniforme | il buongiorno dei carabinieri da Agrigento incanta i social

Le quattro colonne più note di Agrigento, appartenenti al tempio dedicato ai figli di Zeus e alla regina di Sparta, sono state scelte come sfondo per il saluto mattutino dei carabinieri. La scena, condivisa sui social, ha attirato l’attenzione per la combinazione tra il fascino dei monumenti antichi e l’uniforme dell’Arma. L’immagine ha suscitato commenti e condivisioni tra gli utenti online.

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