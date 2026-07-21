Quasi 3 milioni di visite ed esami sono ancora in ritardo rispetto ai tempi previsti. Le liste d’attesa si stanno riducendo, ma molti pazienti devono attendere ancora settimane o mesi per ottenere una visita specialistica o un esame diagnostico. Numeri ufficiali mostrano che alcune regioni presentano percentuali di ritardo più elevate rispetto ad altre, con specifici ambiti sanitari più colpiti rispetto ad altri.

Le liste d’attesa della sanità italiana cominciano a ridursi, ma per milioni di pazienti riuscire a ottenere una visita specialistica o un esame diagnostico nei tempi indicati dal medico rimane tutt’altro che scontato. La fotografia arriva dal primo Bollettino trimestrale realizzato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, costruito attraverso i dati della nuova Piattaforma nazionale delle liste di attesa. Nel primo semestre del 2026 sono state registrate complessivamente 14,9 milioni di prenotazioni, contro i 13,3 milioni dello stesso periodo del 2025. Si tratta di 8,4 milioni di prime visite specialistiche e di circa 6,6 milioni di esami diagnostici. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Liste d’attesa, quasi 3 milioni di visite ed esami in ritardo: quali sono i peggiori

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