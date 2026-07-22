Liste d’attesa l’appello di Forza Italia | Basta dati falsi servono altre risorse

Notizia in breve

Il primo appuntamento per una TAC è fissato al 14 maggio dell’anno prossimo, mentre per la risonanza magnetica la lista è chiusa. Non ci sono disponibilità per le visite cardiologiche, e quella oculistica è sospesa. Forza Italia ha richiesto di eliminare i dati falsi e di aumentare le risorse per ridurre le liste d’attesa.