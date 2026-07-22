Liste d’attesa l’appello di Forza Italia | Basta dati falsi servono altre risorse
Il primo appuntamento per una TAC è fissato al 14 maggio dell’anno prossimo, mentre per la risonanza magnetica la lista è chiusa. Non ci sono disponibilità per le visite cardiologiche, e quella oculistica è sospesa. Forza Italia ha richiesto di eliminare i dati falsi e di aumentare le risorse per ridurre le liste d’attesa.
Prima Tac disponibile il 14 maggio del prossimo anno. Per la risonanza magnetica la lista è invece chiusa. Riguardo alla visita cardiologica nessuna disponibilità, mentre per la visita oculistica la lista d’attesa è sospesa. Quattro esempi, aggiornati a venerdì scorso, della situazione che sta vivendo la sanità a Bologna. A portarli sul tavolo è la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini che ieri ha presentato un ordine del giorno sull’assestamento di bilancio 2026-2028, per far sì che la giunta renda più efficace il piano straordinario. Come? "Con maggiori stanziamenti, così che possano aumentare le prestazioni, con slot anche nel fine settimana e di sera, un po’ sul falso modello del Piemonte", va nel dettaglio Pietro Vignali, segretario regionale e capogruppo di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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