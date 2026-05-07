Liste d'attesa in Italia il 7,6% dei cittadini rinuncia a curarsi e calano i medici di base | i dati Ocse

Secondo il rapporto Ocse “Profilo della sanità 2025: Italia”, il 7,6% dei cittadini italiani rinuncia a ricevere cure mediche. Inoltre, si registra una diminuzione del numero di medici di base nel paese. I dati evidenziano le criticità che interessano il Sistema sanitario nazionale, con numeri che riflettono le sfide attuali e future del settore.

Il rapporto Ocse “Profilo della sanità 2025: Italia” fotografa le difficoltà del Servizio sanitario nazionale. Le prime visite e gli esami diagnostici sono il collo di bottiglia nell’accesso alle cure. Mentre cresce il numero complessivo dei medici, calano gli infermieri e i medici di base.🔗 Leggi su Fanpage.it

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