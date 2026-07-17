In piazza la petizione di Forza Italia Obiettivo ridurre le liste d’attesa

In piazza, una petizione promossa da Forza Italia Cento mira a ridurre le liste d’attesa nella sanità pubblica. Il direttivo comunale, guidato dal coordinatore, ha aderito alla campagna di raccolta firme lanciata da un consigliere regionale. La richiesta è rivolta alla Regione Emilia-Romagna, chiedendo l’adozione di un Piano straordinario per accelerare i tempi di attesa nelle strutture sanitarie pubbliche.

Forza Italia Cento, con il proprio direttivo comunale guidato dal coordinatore Fausto Pareschi, aderisce con convinzione alla campagna di raccolta firme promossa dal consigliere regionale Pietro Vignali per chiedere alla Regione Emilia-Romagna che venga adottato un Piano straordinario per la riduzione delle liste d’attesa nella sanità pubblica. Questo, alla luce anche delle lunghe attese all’Ospedale di Cento per molte visite, attendendo anche più di un anno nei casi particolarmente complicati. "Non possiamo accettare che migliaia di cittadini siano costretti a scegliere tra attendere mesi per una prestazione sanitaria oppure pagarla di tasca propria rivolgendosi al privato – dice Fausto Pareschi Coordinatore comunale di Forza Italia Cento nel presentare l’iniziativa–. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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