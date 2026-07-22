Lissone ha presentato una richiesta per l’installazione di una nuova fermata sulla linea ferroviaria Seregno-Carnate, destinata a servire la zona nord del comune e quella sud di Seregno. La fermata dovrebbe coprire l’area di Santa Margherita e i quartieri Seregno sud, San Giuseppe e Lazzaretto. La proposta mira a migliorare i collegamenti ferroviari nelle zone più periferiche. La richiesta è stata formalizzata alle autorità competenti.

Creare una nuova fermata sulla linea ferroviaria Seregno-Carnate a servizio della zona nord di Lissone e di quella sud di Seregno, ossia l’area che comprede la frazione di Santa Margherita e i quartieri Seregno sud, San Giuseppe e Lazzaretto. Una richiesta da avanzare alla Regione unitamente al Comune di Seregno, “alleandosi“ con l’Amministrazione vicina affinché la proposta possa avere maggior peso. È l’idea messa in campo dai partiti che sostengono la Giunta di centrodestra della sindaca Laura Borella. Lo hanno fatto con una mozione depositata in municipio e che verrà discussa stasera in consiglio comunale. A sottoscriverla, i capigruppo di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, assieme ad altri due consiglieri di FdI e del Carroccio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lissone chiede una nuova fermata per i treni della Seregno-Carnate

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