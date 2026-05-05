Buona notizia per i pendolari | verrà riattivata la linea Seregno-Carnate
È stata annunciata la riattivazione della linea ferroviaria tra Seregno e Carnate, prevista per i prossimi mesi. La tratta sarà operativa con un treno ogni ora, offrendo collegamenti diretti alle principali linee ferroviarie verso Milano. La ripresa del servizio riguarda una tratta che era inattiva da tempo e mira a migliorare la mobilità dei pendolari della zona. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti.
Via libera alla riattivazione della tratta Seregno-Carnate con un treno ogni ora e collegamenti alle principali direttici ferroviarie verso Milano. I pendolari che tra quale mese rimarranno senza il Besanino possono tirare un sospiro di sollievo. Lo avevano chiesto i pendolari, i sindaci e gli.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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