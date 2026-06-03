Treni dal 7 settembre verrà riattivata la R15 Seregno-Carnate

Notizia in breve

Dal 7 settembre, sarà riattivata la linea ferroviaria R15 tra Seregno e Carnate. La notizia riguarda anche i pendolari lecchesi, poiché la tratta collega diverse aree della regione. La decisione è stata comunicata dall'assessore regionale ai trasporti e alla mobilità, che ha partecipato a un tavolo tecnico convocato oggi presso Palazzo Lombardia. La ripresa del servizio interessa i collegamenti ferroviari esistenti e la mobilità locale.