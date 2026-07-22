L’Isola d’Elba celebra i cinquant’anni della Fiat 131 Abarth al XXXVIII Rallye Elba Storico

Da corrieretoscano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Isola d’Elba ospita il XXXVIII Rallye Elba Storico, che tra il 24 e il 26 maggio celebra i 50 anni della Fiat 131 Abarth. L’evento, dedicato al motorsport storico, prevede una gara di tre giorni con numerose vetture d’epoca. La manifestazione si svolge lungo percorsi tradizionali dell’isola e attira appassionati e partecipanti da diverse regioni. La Fiat 131 Abarth è protagonista di questa edizione speciale, in occasione del suo anniversario.

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Il XXXVIII Rallye Elba Storico – Trofeo Locman Italy si prepara a celebrare un anniversario d’eccezione per il motorsport italiano. Tra il 24 e il 26 settembre 2026, l’isola accoglierà la manifestazione, valida per il Campionato Europeo e il Campionato Italiano Rally Storici, riservando un omaggio particolare alla Fiat 131 Abarth a cinquant’anni esatti dal suo debutto agonistico. Proprio sulle strade elbane, nell’aprile del 1976, la vettura torinese fece la sua prima apparizione ufficiale in gara con piloti come Maurizio Verini e Markku Alén. Quel battesimo della strada diede inizio a una carriera costellata di successi internazionali, tra cui la conquista di tre titoli mondiali costruttori. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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