Isola d' Elba | Malore durante un' escursione in bici turista muore a 79 anni

Da livornotoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista svizzero di 79 anni è deceduto durante un'escursione in bicicletta a San Piero, nell'isola d'Elba, domenica 24 maggio. L'uomo ha accusato un malore mentre pedalava e non è riuscito a riprendersi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente e le cause del malore sono in fase di accertamento.

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Si è trasformata in tragedia l'escursione in bicicletta di un turista svizzero di 79 anni che, nella mattina di questa domenica 24 maggio, è morto sulle strade di San Piero, nel comune di Campo nell'Elba. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava partecipando a una tappa organizzata con tanto di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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