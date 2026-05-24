Isola d' Elba | Malore durante un' escursione in bici turista muore a 79 anni

Notizia in breve

Un turista svizzero di 79 anni è deceduto durante un'escursione in bicicletta a San Piero, nell'isola d'Elba, domenica 24 maggio. L'uomo ha accusato un malore mentre pedalava e non è riuscito a riprendersi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente e le cause del malore sono in fase di accertamento.