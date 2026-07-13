Rio nell' Elba | arriva l' Elba Book Festival tra libri concerti e dibattiti

Dal 21 al 24 luglio si svolge a Rio nell’Elba la dodicesima edizione dell’Elba Book Festival, dedicata all’editoria indipendente e alla tutela della bibliodiversità. La manifestazione comprende incontri, concerti e dibattiti, coinvolgendo autori, editori e pubblico. La kermesse si svolge in diverse location dell’isola e si propone di promuovere la lettura e la cultura del libro indipendente. L’evento si ripete annualmente e si rivolge a un pubblico di appassionati e operatori del settore.

Dal 21 al 24 luglio torna, a Rio nell’Elba, «l’Elba Book Festival», kermesse arrivata alla dodicesima edizione e dedicata all’editoria indipendente e alla salvaguardia della bibliodiversità. A inaugurare il festival, come da tradizione, sarà la cerimonia del premio in memoria di Lorenzo Claris Appiani, organizzato dalla famiglia del giovane avvocato scomparso nel 2015, grazie al coordinamento dell’Università per Stranieri di Siena: i due vincitori ex aequo, Maurizio De Rosa per la traduzione del romanzo «La grande chimera» (Aiora Press) di M. Karagatis, e Elisabetta Garieri per quella di «Deepfake» (Baldini+Castoldi) di Makis Malafekas, dialogheranno con Ilide Carmignani. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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