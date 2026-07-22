Il decreto giustizia e immigrazione resta in stallo al Senato a causa di divergenze politiche e della grande quantità di emendamenti. Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia potrebbero non completare l'esame e rinviare le modifiche all’Aula. La discussione si concentra sulle intercettazioni, senza ancora trovare un accordo definitivo. La mancanza di un’intesa impedisce di approvare il testo, che potrebbe restare fermo in attesa di ulteriori decisioni.

È stallo sul decreto giustizia e immigrazione impantanato al Senato per alcuni nodi politici e per la mole di emendamenti, per cui le commissioni Affari costituzionali e Giustizia potrebbero non concludere l’esame, rinviando all’Aula le modifiche proposte dalla maggioranza, ovvero il testo base senza mandato al relatore. Inoltre, mancano alcuni pareri del ministero dell’Economia e del governo. Dopo una riunione di maggioranza durata circa un’ora al Senato, non si è trovata un’intesa: né sulle cosiddette ‘intercettazioni a strascico’, spinte da FdI con un emendamento su cui però FI resta contraria, né sullo stop ai risarcimenti danni per chi delinque. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’intesa ancora non c’è, si tratta ancora sulle intercettazioni

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