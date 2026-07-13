Domani il testo della legge elettorale sarà discusso in Aula alla Camera, con scadenza alle 13 per la presentazione degli emendamenti. Il centrodestra non ha ancora raggiunto un accordo completo sulle preferenze: Noi Moderati e Fratelli d’Italia sono favorevoli alla reintroduzione, mentre Forza Italia e Lega manifestano riserve. La discussione si concentra sulla possibile modifica delle preferenze nelle votazioni.

Domani il testo arriva in Aula alla Camera e c'è tempo fino ad oggi alle 13 per presentare gli emendamenti. Favorevoli alla reintroduzione delle preferenze sono Noi Moderati e Fratelli d'Italia, mentre Forza Italia e Lega restano dubbiose. Sono ore calde per la proposta sullanuovalegge elettorale. Domani il testo arriva in Aula alla Camera e c’è tempo fino ad oggi alle 13 per presentare gliemendamenti. Intanto, all’interno dei partiti di centrodestra stanno andando in scena serrate trattative per sciogliere il nodo dellepreferenze. Il leader diNoi ModeratiMaurizio Lupi, favorevole alla loro reintroduzione, ostenta fiducia, asserendo che “si troverà certamente unasintesinelle prossime ore“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Legge elettorale, sulle preferenze il centrodestra cerca ancora un’intesa

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Chi vince le elezioni Quanto contano le leggi elettorali

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