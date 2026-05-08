Vertenza Italgas Nuovo rinvio Si tratta ancora

Un nuovo rinvio è stato deciso nell’ambito della vertenza tra Italgas e il Comune di Fermo. Questa è la seconda volta che l’udienza viene spostata, dopo quello di gennaio, e si terrà in tribunale in una data ancora da stabilire. La causa riguarda questioni legate all’attività dell’azienda sul territorio e si trascina da tempo. La situazione resta in sospeso in attesa di ulteriori sviluppi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Meno male il rinvio, il secondo dopo quello di gennaio, dell’udienza al Tribunale di Fermo per discutere della causa tra Italgas e Comune. Meno male perché la nuova fissazione dell’udienza per il 21 maggio concede altre due settimane di tempo alle parti per continuare a confrontarsi e per cercare di trovare l’agognata quadra in termini economici che soddisfi entrambe e consenta al Comune di chiudere nella maniera più indolore possibile un contenzioso che sta mettendo a serio rischio il bilancio comunale. Continua ad essere una corsa contro il tempo per l’amministrazione riuscire a trovare un ragionevole bandolo della matassa della complessa ed esosa questione che il sindaco Gionata Calcinari ha trovato sulla sua scrivania, appena inseditato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vertenza Italgas. Nuovo rinvio. Si tratta ancora Notizie correlate Leggi anche: Boga ancora a segno con la Juve, l’attaccante bianconero stabilisce un nuovo record: è la prima volta in carriera. Di cosa si tratta Nuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa. Di chi si trattadi Angelo CiarlettaNuovo presidente FIGC, non solo Abete e Malagò: spunta un nuovo nome a sorpresa per il post Gravina.