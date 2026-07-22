L' Inter punta Romero! Costa tanto ma è in rotta con il Tottenham E c' è l' amico Lautaro che

Cristian Romero, attualmente al Tottenham, ha un passato da difensore dell’Atalanta e ha giocato a San Siro più di cinque anni fa, nell’ottobre 2021, contro l’Inter. In quella partita, indossava la maglia nerazzurra con il numero 17 e faceva parte della linea difensiva di Gasperini. L’Inter sarebbe interessata a riportarlo in Italia, ma il costo del trasferimento rimane elevato. Romero ha una relazione professionale con alcuni giocatori dell’attuale rosa nerazzurra.

L’ultima volta che Cristian Romero ha giocato a San Siro e che ha incrociato la strada dell’Inter in campo è stata oltre cinque anni fa. Era l’8 marzo del 2021, lui indossava il nerazzurro dell’Atalanta e la maglia numero 17, era nel cuore della difesa di Gian Piero Gasperini con Toloi e Djimsiti e perse 1-0 per un gol di Skriniar. Tra un mese esatto si darà il via alla nuova stagione di Serie A e non sono più così remote le possibilità che il 22 agosto, nella nuova Inter di Cristian Chivu, l’argentino possa tornare proprio al Meazza. E ovviamente non più da avversario. Il Cuti è una vecchia conoscenza della Serie A. Tre stagioni nel nostro campionato, due con il Genoa e l’ultima con la Dea (mentre con la Juventus non ha mai esordito), 88 apparizioni in totale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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