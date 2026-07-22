L’Inter parte davanti a tutti in Italia ma i limiti sul mercato frenano per la Champions League

Inter News 24 L’Inter è la squadra da battere in Serie A, ma i paletti sul mercato limitano le ambizioni in Champions League: l’analisi de La Gazzetta. Tra i temi caldi del calciomercato estivo, La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle strategie delle big del campionato italiano, soffermandosi in modo particolare sulla situazione dell’ Inter. Nonostante una fase iniziale caratterizzata da ritardi nelle operazioni in entrata, il quotidiano sportivo evidenzia come i nerazzurri mantengano un margine netto e rassicurante sulla concorrenza. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter « La partenza di Dumfries non è sufficiente per mettere in discussione il vantaggio dell’Inter sulla concorrenza », sottolinea la rosea, ricordando peraltro come l’esterno olandese sia rimasto fermo per ben quattro mesi nel corso della passata stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com

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MILAN-INTER NEL CAOS! BASTONI FISCHIATO A OGNI TOCCO DI PALLA: LA RISPOSTA CHE FA DISCUTERE

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