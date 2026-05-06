Questa sera i tifosi si sintonizzano per seguire l’ultima semifinale di Champions League tra il Bayern Monaco e il PSG. La partita si gioca in un stadio europeo e si prevede un grande afflusso di pubblico. La sfida rappresenta un passaggio importante verso la finale della competizione europea. Entrambe le squadre arrivano a questa sfida con obiettivi di qualificazione ancora aperti.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Dopo il clamoroso 5-4 per i francesi nell'andata di semifinale di Champions, stasera il PSG dovrà cercare di contenere la furia del Bayern Monaco, che in casa farà di tutto per ribaltare il risultato e prendersi la finale di Budapest. Per quanto successo al Parco dei Principi tutti quanti ci aspettiamo un'altra partita da fuochi d'artificio, visto che entrambe le squadre sono votate all'attacco e non sembrano preoccuparsi troppo di ciò che avviene in difesa. Come dire: l'importante è fare un gol in più dell'avversario, il resto non conta, manifesto di un nuovo modo di intendere il calcio che ai tifosi piace tantissimo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Stasera tutti davanti alla tv per l'ultima semifinale di Champions League, Bayern Monaco-PSG

Notizie correlate

PSG-Bayern Monaco: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche per la semifinale di Champions League2026-04-28 20:30:00 Giorni caldissimi in redazione! Stasera il Paris Saint-Germain affronterà il Bayern Monaco nella semifinale di andata della...

Psg-Bayern Monaco, oggi la semifinale di Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederlaPsg-Bayern Monaco si gioca oggi, martedì 28 aprile 2026 al Parco dei Principi: in palio la semifinale d’andata della Champions League.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il PSG ha davanti a sé l’ostacolo più grosso per la difesa del titolo; Sentenze su Atletico Madrid-Arsenal, Condò: Sono deluso e Capello: Qualità diversa. Di Canio: Lookman non è un grande giocatore e Boban risponde: Ora fa il centrocampista...; Roma, ultimo treno Champions: ma Juve e Milan sono favorite dagli scontri diretti; Champions League 2025-26, semifinali d'andata: il PSG piega il Bayern 5-4, stasera Atlético-Arsenal.

Ruggeri, il difensore ignorato da Gattuso si gioca la Champions col CholoMatteo Ruggeri, 23 anni, stasera gioca Arsenal-Atletico Madrid: dalla trafila nell'Atalanta al Cholo Simeone, è l'ultimo italiano in Champions ... ilnapolista.it

Arsenal in finale di Champions League: data, orario e come vederlaGli inglesi hanno eliminato l'Atletico Madrid in semifinale, staccando così il pass per Budapest dove sfideranno una tra Psg e Bayern Monaco: i dettagli ... corrieredellosport.it

Arsenal in finale di Champions League: data, orario e come vederla - facebook.com facebook

#Arsenal in finale di Champions League: data, orario e come vederla x.com