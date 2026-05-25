La Roma accelera sul mercato | Gasperini vuole Scamacca per l’attacco della Champions League

La Roma, qualificata alla prossima Champions League, sta lavorando per rafforzare il reparto offensivo. Il club ha mostrato interesse per Scamacca, con l’obiettivo di migliorare la rosa in vista delle competizioni europee. La società sta accelerando le trattative di mercato per portare l’attaccante in squadra. Gasperini, nuovo allenatore, mira a comporre un attacco più competitivo per la prossima stagione.

La Roma, fresca di qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ha avviato le grandi manovre di calciomercato per rinforzare il proprio reparto offensivo e mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini una rosa altamente competitiva. Il nome balzato in cima alla lista dei desideri della dirigenza capitolina è quello di Gianluca Scamacca, centravanti attualmente in forza all’ Atalanta e già profondo conoscitore dei metodi del tecnico giallorosso, che lo ha allenato e valorizzato nel corso dell’esperienza comune trascorsa a Bergamo. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’allenatore piemontese starebbe spingendo in prima persona per convincere il calciatore a sposare il nuovo progetto sportivo della Capitale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Roma: la situazione dopo il confronto sul mercato con Gasperini | Calciomercato

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