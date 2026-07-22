L’Inter frena per Djed Spence | richiesta troppo alta dal Tottenham

Da internews24.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Inter si allontana da Djed Spence dopo che il Tottenham ha richiesto una cifra troppo elevata per la cessione del calciatore. La trattativa tra le due società non procede e il club nerazzurro continua a cercare alternative per la fascia destra. La richiesta del Tottenham ha bloccato le negoziazioni, impedendo un accordo. La trattativa tra le parti resta in stand-by mentre il club cerca nuove soluzioni.

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di Francesco Aliperta L’Inter si allontana sempre di più da Djed Spence. Il Tottenham spara alto per la cessione del nazionale inglese. I dettagli. Il casting nerazzurro per la fascia destra subisce un’altra battuta d’arresto. Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, l’ Inter ha deciso di non procedere al momento nella trattativa per Djed Spence, individuato come uno dei profili ideali per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries. Il Tottenham spara alto per Spence. L’ostacolo principale all’operazione è rappresentato dalle pretese economiche del Tottenham. Il club inglese valuta l’esterno nazionale inglese oltre 40 milioni di sterline, una cifra che al cambio si aggira intorno ai 47 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com

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