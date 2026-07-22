L’Inter frena per Djed Spence | richiesta troppo alta dal Tottenham

Notizia in breve

L’Inter si allontana da Djed Spence dopo che il Tottenham ha richiesto una cifra troppo elevata per la cessione del calciatore. La trattativa tra le due società non procede e il club nerazzurro continua a cercare alternative per la fascia destra. La richiesta del Tottenham ha bloccato le negoziazioni, impedendo un accordo. La trattativa tra le parti resta in stand-by mentre il club cerca nuove soluzioni.