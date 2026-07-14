L'Inter sta cercando un nuovo esterno destro dopo il mancato arrivo di Khalaili. Fabrizio Romano conferma che ci sono contatti concreti con il Tottenham per Djed Spence. La società nerazzurra ha intensificato le trattative per rinforzare la fascia destra e valutare un trasferimento del giocatore inglese. La trattativa è in corso, ma ancora nessuna ufficialità è stata annunciata.

di Alberto Petrosilli Dopo il mancato arrivo di Khalaili, i nerazzurri lavorano per rinforzare la fascia destra: Spence è un obiettivo concreto. Dopo il mancato approdo di Anan Khalaili, l’ Inter ha intensificato la ricerca di un nuovo esterno destro da regalare al proprio allenatore. Tra i profili finiti nel mirino della dirigenza nerazzurra c’è Djed Spence, laterale del Tottenham, sul quale il club milanese starebbe lavorando con decisione. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter A fare il punto sulla situazione è stato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube. L’esperto di mercato ha confermato che quello dell’esterno inglese è un nome reale e concreto nella lista dell’Inter, pur precisando che la trattativa resta legata soprattutto alle richieste economiche del club londinese. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, Djed Spence è un obiettivo concreto: Fabrizio Romano conferma i contatti con il Tottenham

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