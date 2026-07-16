L'Inter ha avviato trattative con il Tottenham per un calciatore inglese. La società nerazzurra ha presentato una richiesta ufficiale, mentre continua a cercare un rinforzo per la fascia destra. La trattativa si inserisce in un quadro di contatti frequenti con club britannici, con l’obiettivo di rafforzare diverse zone del campo. Non sono stati comunicati dettagli specifici sulla cifra richiesta o sul nome del giocatore coinvolto.

C'è sempre una "quota inglese" che torna a fare da padrona in questo calciomercato dell'Inter. Che sia in difesa, a centrocampo (come per Curtis Jones) oppure su quella fascia destra dove il club nerazzurro ancora non ha trovato pace. Né un nuovo padrone. Ma l'Inter continua a ruggire e lo fa pensando a un altro elemento della nazionale dei Tre Leoni, ovvero quel Djed Spence che di certo non è entrato nella lista del direttore sportivo Piero Ausilio e del presidente Beppe Marotta solo quando è definitivamente tramontata l'operazione Khalaili. Ma le circostanze hanno portato il 25enne nato a Londra, vecchia conoscenza della Serie A, a diventare la nuova priorità del club per replicare alle recenti sventure lì sulla destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Spence dice sì all'Inter: il club tratta con il Tottenham, ecco la richiesta

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