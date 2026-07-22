L’intelligenza artificiale entra nel contratto scuola | la libertà di insegnamento resta blindata e nessuna bocciatura sarà decisa al computer Tre gli articoli dedicati al tema

Notizia in breve

Durante la riunione all’ARAN, è stato presentato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Istruzione e Ricerca 2025-2027. La bozza include tre articoli dedicati all’intelligenza artificiale, che non permetteranno comunque di decidere bocciature tramite computer. La discussione è durata mesi e rappresenta un cambiamento significativo nel settore scolastico pubblico.