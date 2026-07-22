L’intelligenza artificiale entra nel contratto scuola | la libertà di insegnamento resta blindata e nessuna bocciatura sarà decisa al computer Tre gli articoli dedicati al tema

Da orizzontescuola.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la riunione all’ARAN, è stato presentato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Istruzione e Ricerca 2025-2027. La bozza include tre articoli dedicati all’intelligenza artificiale, che non permetteranno comunque di decidere bocciature tramite computer. La discussione è durata mesi e rappresenta un cambiamento significativo nel settore scolastico pubblico.

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Dopo mesi di trattative serrate, la bozza del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027, discussa oggi all’ARAN, segna un punto di svolt per il mondo della scuola pubblica. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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