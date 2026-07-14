Contratto scuola precariato e Intelligenza Artificiale | le tre priorità della UIL Scuola TRE DOMANDE A Giuseppe D’Aprile

La UIL Scuola ha indicato tre priorità principali: il miglioramento delle norme del nuovo contratto scolastico, la riduzione del precariato tra gli insegnanti e le modalità di introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle scuole. Giuseppe D’Aprile, rappresentante della sigla, ha spiegato che si concentrano su aspetti legati alle condizioni contrattuali, alla stabilizzazione del personale precario e alle modalità di integrazione tecnologica nel settore scolastico.

Dalla parte normativa del nuovo contratto scuola alla lotta contro il precariato, fino alle condizioni necessarie per introdurre l'Intelligenza Artificiale nelle scuole. Nella rubrica "Tre domande a." di Orizzonte Scuola, il segretario generale della UIL Scuola, Giuseppe D'Aprile, illustra le priorità del sindacato per il prossimo anno scolastico e per il futuro del sistema di istruzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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D'Aprile (UIL): Contratto, precariato e Intelligenza Artificiale: ecco le priorità della scuola

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