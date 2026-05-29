Tre giorni dedicati al tema della pace e all’incontro tra religioni
La parrocchia di Nostra Signora della Salute, nota come chiesa della Scorza, si prepara a celebrare la festa patronale in tre giorni dedicati alla pace e al dialogo tra religioni. Quest’anno, il tema scelto è ‘Pace a voi’. La celebrazione coinvolge la comunità locale e si svolge con incontri e iniziative incentrate sulla promozione della convivenza pacifica. La festa si svolge secondo il programma stabilito dalla parrocchia e si concentra su momenti di preghiera e riflessione.
La comunità della parrocchia di Nostra Signora della Salute, storicamente conosciuta come chiesa della Scorza, si appresta a celebrare la propria festa patronale, che quest’anno adotta come linea guida il tema ‘Pace a voi’. L’evento, in programma da oggi a domenica, si svilupperà negli spazi adiacenti a piazza Brin, alternando momenti di dibattito culturale, appuntamenti musicali e iniziative ricreative. Il fine settimana si aprirà oggi alle 17 con un confronto pubblico in piazza intitolato ‘Religioni per la pace’. L’incontro vedrà la partecipazione dell’imam di Firenze, Izzedin Elzir, e del vicario generale della diocesi, monsignor Enrico Nuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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