Tre giorni dedicati al tema della pace e all’incontro tra religioni

Notizia in breve

La parrocchia di Nostra Signora della Salute, nota come chiesa della Scorza, si prepara a celebrare la festa patronale in tre giorni dedicati alla pace e al dialogo tra religioni. Quest’anno, il tema scelto è ‘Pace a voi’. La celebrazione coinvolge la comunità locale e si svolge con incontri e iniziative incentrate sulla promozione della convivenza pacifica. La festa si svolge secondo il programma stabilito dalla parrocchia e si concentra su momenti di preghiera e riflessione.