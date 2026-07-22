L’intelligence Usa | Trump insiste con la Cina ma il vero nemico è la Russia

L’intelligence statunitense ha affermato che, sebbene l’ex presidente abbia accusato la Cina di tentativi di influenzare le elezioni del 2020, i veri rischi provengono dalla Russia. Durante il suo discorso serale, Trump ha ripetuto le accuse di brogli elettorali, concentrandosi sulle presunte interferenze cinesi, mentre i servizi di intelligence indicano che le minacce principali sono di origine russa.

Il discorso in prima serata di Donald Trump era inteso a rafforzare le sue tesi secondo cui le elezioni del 2020 gli sarebbero state rubate. E si è basato in gran parte sulle affermazioni del tentativo del governo cinese di influenzare il risultato a suo sfavore. Tuttavia, una serie di documenti dell’intelligence che proprio il presidente ha declassificato nella speranza di avvalorare le sue affermazioni ha fornito prove più convincenti dell’ ingerenza di un altro Paese nelle elezioni: la Russia. Lo scrive il New York Times. I documenti e Mosca. Ciononostante, Trump ha a malapena menzionato la Russia durante il suo discorso di 25 minuti. Coerentemente con la sua consolidata avversione ad ammettere ciò che gli inquirenti penali e del Congresso affermano da anni. 🔗 Leggi su Open.online

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