Rapporti solidi con Trump e gli Usa Il nostro vero problema è la Cina

A ottobre, la Regione Lombardia effettuerà una nuova visita negli Stati Uniti, dopo aver annullato quella programmata per giugno. Il sottosegretario alle Relazioni internazionali ha dichiarato che i rapporti con gli Stati Uniti sono molto solidi e non sono stati compromessi dall’uscita di scena di un ex presidente. La priorità rimane il rapporto con gli Stati Uniti, mentre si considera la Cina come un problema principale.

Dopo l'annullamento della missione prevista a fine giugno, Regione Lombardia tornerà negli Stati Uniti a ottobre: "I rapporti con gli Usa sono troppo solidi per essere messi in discussione da un'uscita infelice di Trump", spiega il sottosegretario alle Relazioni internazionali Raffaele Cattaneo. I dazi americani, fin qui, non hanno impattato sulle esportazioni che sono invece in crescita, con la regione che si sta affacciando con forza anche su altri mercati, dall'India al Sud America, fino ai Paesi Arabi. A ogni modo "gli Usa rimangono i nostri interlocutori principali: per la nostra manifattura, il vero problema è la competizione strategica cinese" osserva Cattaneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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