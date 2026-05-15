Secondo fonti dell’intelligence statunitense, la Cina avrebbe approfittato della guerra in Iran per rafforzare la propria presenza in ambito economico, diplomatico e militare. L’amministrazione americana avrebbe avvertito l’ex presidente degli Stati Uniti circa le mosse di Pechino, che sembrerebbero mirare ad aumentare la propria influenza globale durante il conflitto. Le informazioni si concentrano sull’uso strategico della situazione in Iran per espandere il proprio raggio d’azione internazionale.

La Cina starebbe sfruttando la guerra in Iran per consolidare la propria influenza economica, diplomatica e militare nel mondo a scapito degli Stati Uniti. È questa, in estrema sintesi, la conclusione di un rapporto riservato dell’intelligence americana appena consegnato ai vertici militari di Washington. Il tempismo è a dir poco particolare, visto che la notizia è stata diffusa dai media statunitensi in concomitanza con il delicato incontro tra Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping in quel di Pechino. Il rapporto degli 007 Usa. Secondo quanto riportato dal Washington Post, l’analisi sarebbe stata preparata dalla direzione intelligence del Joint Staff per il Capo dello Stato Maggiore Congiunto degli Stati Uniti, il generale Dan Caine. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sta sfruttando la guerra in Iran". Così l'intelligence Usa avverte Trump sulla Cina

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